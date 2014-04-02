金属期市：伦铜触及逾三周高点，此前智利发生强震

* 伦铜跳升，但之后缩减涨幅

* 智利主要矿场报告地震对其运作没有造成重大损害

路透伦敦4月2日 - 伦铜周三攀升至逾三周最高点，此前智利沿海发生强震，并发布海啸预警，这引发供应忧虑。

智利北部发生强震的消息令铜价跳涨1%。但位于地震带的大部份智利矿场为抗震设计，因此，铜价有所回落。当地的铜产量占全球供应大约三分之一。

Collahuasi铜矿和港口没有报告地震带来任何损失，但疏散了部份矿工，以及几个金属出口港口仍然关闭，暗示进出口可能暂时受到干扰。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中触及3月10日以来最高每吨6,734美元，收盘时没有成交，买盘最后报6,675美元，周二收报6,660美元。

“期铜价格很快回落，因没有铜矿受到地震影响，＂花旗分析师DavidWilson说。

“但铜价似乎获得较好的支撑，且3月19日以来的颓势已结束。我们看到整体趋势为上行。我认为铜被抛售的速度过快，对中国的担忧过度。＂

在周五非农就业报告公布后，铜价本周可能还有上涨空间。

“股市触及纪录高位。美国经济数据改善。铜价不是仅仅受中国的消息带动，＂法国兴业分析师Mark Keenan说。

LME期铝 收报1,828美元，日高在1,830美元，此为12月底来最高，周二收报1,796美元。

LME期锌 收报每吨1,970美元，周二收报1,965美元。期铅 从每吨2,047美元上升至2,060美元。三个月期镍 从每吨16,025美元上涨至16,185美元。期锡 收盘没有成交，买盘最后报22,900美元，上日报每吨22,950美元。(完)

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