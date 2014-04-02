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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 03:40 BJT

纽约期市：咖啡期货因短线交易而交投震荡，原糖期货收跌

路透纽约/伦敦4月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三放量收跌，在10美分的宽阔区间内交投，因日交易商在平盘上下测试技术水平。

纽约原糖和伦敦白糖期货连跌第三日，受累于技术性卖盘。可可期货也下滑。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跌2.55美分，或1.5%，报每磅1.7270美元，盘中触及逾一周低位1.6790美元，一度跌至61.8%费波纳奇回档技术位1.7025美元之下，日内高位在1.7830美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡 下跌8美元，或0.4%，报每吨2,013美元。

ICE-5月原糖期货 跌0.21美分，或1.2%，报每磅16.97美分。LIFFE-5月白糖期货 下挫5美元，或1.1%，报每吨453.50美元。

Liffe-7月可可合约 收跌11英镑，或0.6%，报每吨1,846英镑。ICE-5月可可期货 收跌26美元，或0.9%，报每吨2,917美元。(完)

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