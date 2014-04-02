纽约期市：咖啡期货因短线交易而交投震荡，原糖期货收跌

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
路透纽约/伦敦4月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三放量收跌，在10美分的宽阔区间内交投，因日交易商在平盘上下测试技术水平。
纽约原糖和伦敦白糖期货连跌第三日，受累于技术性卖盘。可可期货也下滑。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跌2.55美分，或1.5%，报每磅1.7270美元，盘中触及逾一周低位1.6790美元，一度跌至61.8%费波纳奇回档技术位1.7025美元之下，日内高位在1.7830美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡 下跌8美元，或0.4%，报每吨2,013美元。
ICE-5月原糖期货 跌0.21美分，或1.2%，报每磅16.97美分。LIFFE-5月白糖期货 下挫5美元，或1.1%，报每吨453.50美元。
Liffe-7月可可合约 收跌11英镑，或0.6%，报每吨1,846英镑。ICE-5月可可期货 收跌26美元，或0.9%，报每吨2,917美元。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透新加坡4月24日 - 根据费波纳奇回档分析预估，美国原油期货可能在每桶50.04美元阻力位附近结束当前温和反弹态势，然后重返4月21日低点49.20美元。