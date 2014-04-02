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市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因锁定获利

路透芝加哥4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下挫1.5%，因在价格上涨至9月中来最高后，投资人锁定获利。

美国市场开盘不久，一轮技术卖盘拉低大豆价格。

交易商表示，在隔夜交易时段，大豆温和上涨，但未能推升指标5月合约至重要心理关口15美元以上，引发抛售。

指标CBOT-5月大豆合约 结算价报14.62-1/2美元，跌24美分。

5月豆粕 下滑6.2美元，报每短吨476.5美元。5月豆油合约 下滑0.55美分，收报40.85美分。

今日CBOT大豆预估成交量为232,885口，豆粕为71,993口，豆油为123,543口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0-#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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