芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因锁定获利

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱

路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。