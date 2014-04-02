美国股市：道琼工业指数收高0.24%，Nasdaq指数上涨0.20%

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
路透纽约4月2日 - 美国股市标普500指数周三再创纪录收盘新高，因民间就业数据暗示美国经济在年初受严寒天气拖累走软后，正逐步累积动能。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高40.39点，或0.24%，至16,573.00点；标准普尔500指数 收升5.38点，或0.29%，至1,890.90点；Nasdaq指数 上涨8.42点，或0.20%，至4,276.46点。(完)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。