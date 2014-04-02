美国股市：道琼工业指数收高0.24%，Nasdaq指数上涨0.20%

路透纽约4月2日 - 美国股市标普500指数周三再创纪录收盘新高，因民间就业数据暗示美国经济在年初受严寒天气拖累走软后，正逐步累积动能。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高40.39点，或0.24%，至16,573.00点；标准普尔500指数 收升5.38点，或0.29%，至1,890.90点；Nasdaq指数 上涨8.42点，或0.20%，至4,276.46点。(完)