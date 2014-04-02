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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 05:49 BJT

韩国数据: 3月外汇储备再创纪录新高，连续第九个月上升

路透首尔4月2日 - 韩国央行周四公布的数据显示，3月外汇储备小幅上升，至新纪录高位，连续第九个月攀升，因储备管理带来收益，以及欧元等部份货币升值。

韩国央行表示，截至3月底，外汇储备为3,543.4亿美元，较2月底增加26亿美元。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

354.34 351.79 348.39 346.46 345.01 343.23 336.92(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
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