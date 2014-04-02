美国经济：布拉德称实际利率将在一段时间内继续保持在低位

路透圣路易斯4月2日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，实际利率较低，且将在一段时间内继续保持在低位。他还表示，美联储距离首次升息"仍有相当长的一段"时间。

“我认为实际利率看起来较低，且看似将继续保持在低位，”布拉德告诉记者，“但对此我没有什么宏大的理论。”

在被问及为何联邦公开市场委员会(FOMC)上月在声明中称将在较长时间内保持利率在正常水平之下时，布拉德称，“只是因为低利率环境将持续较长时间，因此，联邦基金利率的实际部分将变小，从而拉低正常的联邦基金利率。”

他还表示，距离美联储正式升息“还有相当长一段时间”。

布拉德今年没有投票权，他的政策立场偏中立。

以下为布拉德的讲话内容：

* 联邦公开市场委员会需要厘清逆向再回购是否会是政策正常化进程的一部分；

* 联邦公开市场委员会尚未决定资产负债表规模恢复正常后的操作程序；

* 迹象显示恶劣天气近几个月‘重创’运输等行业；

* 美国农业用地价格企稳，部分因商品价格回落。(完)