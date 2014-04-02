《全球汇市》美元上涨，受民间部门就业人数和工厂订单上升带动

* 美元兑日圆升至10周高位

* 路透调查显示，分析师预料日圆未来一年走势疲弱

* 民间部门就业人数和工厂订单上升

* 汇市交易商等待周五非农就业报告出炉

路透纽约4月2日 - 美元兑日圆周三上升至10周高位，因报告显示美国企业招聘活动和工厂订单被严寒天气拖累后反弹。

美元指数 上升0.18%，至80.236。在民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布3月就业报告公布前，美元指数一度下跌。

该报告显示，美国3月民间就业人数增加19.1万人，略低于分析师预期的增加19.5万人。2月增加的就业人数由13.9万人上修至17.8万人。

“ADP的就业报告，特别是2月就业人数被上修，被解读为对美元有利的信号，＂花旗汇市策略师Bryan Zarnett说。

纽约尾盘，美元兑日圆 上涨0.14%，至103.77日圆，徘徊在1月23日触及的104日圆附近。

路透调查周三显示，汇市交易商认为日圆的避险吸引力正在减弱，分析师预料日圆在2014年内逐步下跌。路透调查预估中值为，美元兑日圆在一个月后将为103日圆，在六个月后将为106日圆，在一年后将为110日圆。

日圆预期将走低，因日本低通胀持续，且政府上调消费税冲击经济，可能迫使日本央行扩大刺激政策；而美联储则在撤走经济刺激举措。

美国民间就业报告提振对美联储将较预期更早升息的臆测，且令市场对周五出炉的非农就业报告的乐观看法增强。

路透访问的分析师预期，美国3月非农就业岗位预料将增加20万个，增幅为四个月来最大。

其他数据也支持对美国经济的乐观看法。美国商务部周三公布，2月工厂订单较上月增长1.6%，预估为上升1.2%。美国2月耐久财(耐用品)订单确认为增长2.2%。

一些汇市交易商表示，周五非农就业报告若强劲将推动美元上涨。

欧元兑美元 下跌0.24%，报1.3760美元，但高于一周前的水平，当时迹象显示德国央行反对欧洲央行印钞的立场软化，令欧元下挫。

自那之后，几位欧洲央行官员强调目前低通胀只是暂时性的，这支撑了对欧洲央行在周四会议上将保持政策不变的预期。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3766 1.3792 -0.19 +0.15 1.3745

美元/日圆 103.85 103.64 +0.20 -1.38 105.30

欧元/日圆 143.02 142.94 +0.06 -1.11 144.63

美元/瑞郎 0.8865 0.8832 +0.37 -0.71 0.8928

英镑/美元 1.6625 1.6629 -0.02 +0.42 1.6556

美元/加元 1.1029 1.1021 +0.07 +3.85 1.0620

澳元/美元 0.9247 0.9245 +0.02 +3.75 0.8913

欧元/瑞郎 1.2205 1.2181 +0.20 -0.54 1.2271

欧元/英镑 0.8280 0.8293 -0.16 -0.20 0.8297

新西兰元/美元 0.8571 0.8637 -0.76 +4.45 0.8206

美元/挪威克朗 5.9685 5.9809 -0.21 -1.61 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2176 8.2524 -0.42 -1.45 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4763 6.4540 +0.35 +0.62 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9174 8.9007 +0.19 +0.79 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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