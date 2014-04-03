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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 08:40 BJT

表格：澳洲2月零售销售较前月上升0.2%，预估为增长0.3%

路透悉尼4月3日 - 澳洲统计局周四公布，2月经季节调整后的零售销售较前月上升0.2%，路透调查预估为增长0.3%。

详细数据如下(单位为10亿澳元)：

月度零售销售 2月

(经季节调整) 22.97

1月零售销售修正数据与前值持平，为较前月升1.2%。

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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