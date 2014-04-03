版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 08:48 BJT

表格：澳洲2月经季调贸易收支为顺差12亿澳元，预估为顺差8.5亿澳元

路透悉尼4月3日 - 澳洲统计局周四公布，2月经季节调整后商品/服务贸易收支为顺差12亿澳元。路透调查预估为顺差8.5亿澳元。

2月经季节调整后商品/服务出口持平前月，进口较前月增加1%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

2月

整体出口 29.970

整体进口 28.770

商品与服务贸易收支 顺差1.2

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 侯向明； 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐