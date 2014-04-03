表格：澳洲2月经季调贸易收支为顺差12亿澳元，预估为顺差8.5亿澳元

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透悉尼4月3日 - 澳洲统计局周四公布，2月经季节调整后商品/服务贸易收支为顺差12亿澳元。路透调查预估为顺差8.5亿澳元。
2月经季节调整后商品/服务出口持平前月，进口较前月增加1%。
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
2月
整体出口 29.970
整体进口 28.770
商品与服务贸易收支 顺差1.2
浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 侯向明； 审校 戴素萍)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。