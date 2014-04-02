《综述》美国民间聘雇活动打破严冬低迷状态，经济再添乐观迹象

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
**工厂订单反弹**
异常寒冷和大雪不断的冬季，只是拖累2013年底和今年初经济成长的因素之一。企业减少订单并努力应对大量的待售商品亦打压经济成长，同时长期失业救济的到期和食品补贴的削减亦暂时拖累经济。
这些因素料导致第一季经济环比年率增速降至2%以下。2013年第四季经济环比年率为增长2.6%。
另一份商务部报告中亦显示出经济复苏的迹象，2月工厂订单较上月增长1.6%，创9月以来最大升幅。
不过1月工厂订单经修正后为下滑1.0%，降幅大于前值下滑0.7%。
2月工厂库存增加0.7%，为2011年10月来最大增幅。布拉德称这可能是因为其他企业未增加库存，从而导致工厂库存增加。
另一个乐观的经济信号是，工厂出货增长0.9%，增幅为去年7月来最大。(完) (编译 李爽/许娜/侯向明； 审校 龚芳/徐文焰/张荻)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透新加坡4月24日 - 根据费波纳奇回档分析预估，美国原油期货可能在每桶50.04美元阻力位附近结束当前温和反弹态势，然后重返4月21日低点49.20美元。