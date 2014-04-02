《综述》美国民间聘雇活动打破严冬低迷状态，经济再添乐观迹象

**工厂订单反弹**

异常寒冷和大雪不断的冬季，只是拖累2013年底和今年初经济成长的因素之一。企业减少订单并努力应对大量的待售商品亦打压经济成长，同时长期失业救济的到期和食品补贴的削减亦暂时拖累经济。

这些因素料导致第一季经济环比年率增速降至2%以下。2013年第四季经济环比年率为增长2.6%。

另一份商务部报告中亦显示出经济复苏的迹象，2月工厂订单较上月增长1.6%，创9月以来最大升幅。

不过1月工厂订单经修正后为下滑1.0%，降幅大于前值下滑0.7%。

2月工厂库存增加0.7%，为2011年10月来最大增幅。布拉德称这可能是因为其他企业未增加库存，从而导致工厂库存增加。