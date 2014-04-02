加拿大股市：受美国数据激励攀抵近六年高位，金矿股大涨

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
路透多伦多4月2日 - 加拿大主要股指周三升至近六年高位，受美国经济数据所激励，且金矿类股在金价扬升后大涨。
民间数据显示，美国企业3月加速聘雇的速度，意味着严寒天气的效应可能开始消退，且为周五将出炉的美国官方非农就业数据定调。
加股连续第四天攀升，今年上涨约6.2%，在全球股市中表现名列前芧。
“经济数据强劲到给予投资人信心，但又不足以促使美联储积极地改弦易辙，”ScotiaMcLeod财富管理主管Michael Newton在提及美联储宽松政策时表示。
“现在有些个股轮动的状况，”他补充说，“企业及投资人准备抑接利率上升，因此现在稍微重新调整其资产配置。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨78.56点，或0.55%，报14,459.11点。10大类股中八类收涨。(完)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。