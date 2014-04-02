加拿大股市：受美国数据激励攀抵近六年高位，金矿股大涨

路透多伦多4月2日 - 加拿大主要股指周三升至近六年高位，受美国经济数据所激励，且金矿类股在金价扬升后大涨。

民间数据显示，美国企业3月加速聘雇的速度，意味着严寒天气的效应可能开始消退，且为周五将出炉的美国官方非农就业数据定调。

加股连续第四天攀升，今年上涨约6.2%，在全球股市中表现名列前芧。

“经济数据强劲到给予投资人信心，但又不足以促使美联储积极地改弦易辙，”ScotiaMcLeod财富管理主管Michael Newton在提及美联储宽松政策时表示。

“现在有些个股轮动的状况，”他补充说，“企业及投资人准备抑接利率上升，因此现在稍微重新调整其资产配置。”