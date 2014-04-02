版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 06:37 BJT

《美国重要政经日程》--4月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1230 - 商务部公布2月国际贸易收支数据

1230 - 农业部公布一周出口销售数据

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储备

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，并宣布标售三年期和10年期以及30年期公债标售

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐