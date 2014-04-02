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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 61.75 +0.22 +0.36 3151905

搜狐 64.76 -1.32 -2.00 601921

网易 66.23 -3.59 -5.14 978079

百度 160.47 +1.29 +0.81 4421975

台湾

台湾积体电路 20.04 -0.28 -1.38 2811183

联电 2.10 +0.00 +0.00 44490

日月光 5.55 -0.09 -1.60 218391

硅品精密 7.02 +0.24 +3.54 1515893

和信超媒体 1.41 +0.01 +0.36 169324

友达 3.63 +0.01 +0.28 132788

中华电信 30.89 +0.09 +0.29 68018

台湾国际航电 56.90 +1.25 +2.25 1506746

香港

中国移动 45.76 +0.13 +0.28 236651

中国联通 13.21 -0.16 -1.20 111620

中国电信 45.36 -1.08 -2.33 23699

中芯国际 4.02 +0.09 +2.29 50250

电讯盈科 4.95 -0.04 -0.80 2252

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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