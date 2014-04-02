《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月2日

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 61.75 +0.22 +0.36 3151905
搜狐 64.76 -1.32 -2.00 601921
网易 66.23 -3.59 -5.14 978079
百度 160.47 +1.29 +0.81 4421975
台湾
台湾积体电路 20.04 -0.28 -1.38 2811183
联电 2.10 +0.00 +0.00 44490
日月光 5.55 -0.09 -1.60 218391
硅品精密 7.02 +0.24 +3.54 1515893
和信超媒体 1.41 +0.01 +0.36 169324
友达 3.63 +0.01 +0.28 132788
中华电信 30.89 +0.09 +0.29 68018
台湾国际航电 56.90 +1.25 +2.25 1506746
香港
中国移动 45.76 +0.13 +0.28 236651
中国联通 13.21 -0.16 -1.20 111620
中国电信 45.36 -1.08 -2.33 23699
中芯国际 4.02 +0.09 +2.29 50250
电讯盈科 4.95 -0.04 -0.80 2252
(完)
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路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
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