澳新经济指标预测--4月3日-4月10日****

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 4月3日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 2月 +0.3% +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差8.5 顺差14.33 商品/服务进口 -- +1.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 4月4日(五) 暂无重要经济数据公布。 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- -0.5% 网络招聘广告 -- +5.3% 4月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 -- 0 企业信心指数 -- 正7 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 3月 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.7% 4月9日(三) 0030 澳洲消费者信心 4月 -- -0.7% 0130 澳洲房屋融资 2月 -- 持平 投资性房屋融资 -- -3.3% 4月9-10日 2300 新西兰PMI 3月 -- 56.20 4月10日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 -- 增加4.73 全职就业人数(万人) -- 增加8.05 就业参与率 -- 64.8% 失业率 -- 6.0% 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -1.0% (完)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
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