《综述》美联储高层官员称不急于加息，需视经济表现而定

当被问及美联储政策声明中的这部分内容时，布拉德称“实际利率看起来较低，且看似将继续保持在低位”。

洛克哈特指出，经济加快增长应是决定美联储升息的关键变量。

“如果这一进展没能实现，那么比我的预期更晚升息可能比较妥当，”他说。(完)