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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 07:10 BJT

巴西央行：加息25个基点至逾两年高位11%，符合市场预期

路透巴西利亚4月2日 - 巴西央行周三将基准Selic利率自10.75%上调至11%，延续其紧缩周期，因食品价格飙涨在大选年推升已然高企的通胀。

路透上周调查中，接受访问的62名分析师全部预计巴西央行将加息25个基点至两年多最高利率水准。

央行决定获得一致通过。(完) (编译 侯向明；; 审校 龚芳)
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