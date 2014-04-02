英国经济：央行MPC委员麦卡弗蒂称，英国楼市活动远低于正常水平

“是的，我们认为情况有改善，但交易水平仍低于充满活力的市场充分运转时的状况，”他表示。

麦卡弗蒂还像前几次受访时那样，提及2015年春季可能实施首次升息。

“伦敦金融城和金融市场都预期首次升息时间将是明年春季，”他说。

“即便是这样，我们也充分意识到将如此低的利率水平调升时，经济会特别敏感。我们预计升息只会逐步进行，”他补充道。