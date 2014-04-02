英国经济：央行MPC委员麦卡弗蒂称，英国楼市活动远低于正常水平

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
“是的，我们认为情况有改善，但交易水平仍低于充满活力的市场充分运转时的状况，”他表示。
麦卡弗蒂还像前几次受访时那样，提及2015年春季可能实施首次升息。
“伦敦金融城和金融市场都预期首次升息时间将是明年春季，”他说。
“即便是这样，我们也充分意识到将如此低的利率水平调升时，经济会特别敏感。我们预计升息只会逐步进行，”他补充道。
他还重申了英国央行总裁卡尼与MPC委员迈尔斯近期表达的观点，即利率不太可能在未来几年回升至危机前的水平。(完) (编译/审校 李爽/徐文焰/王冠中)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。