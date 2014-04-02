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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 07:21 BJT

****日韩经济指标预测--4月3日-4月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
  
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值       
    
    3月31日当周     
    4月3日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月4日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    4月7日当周
    4月6日(日)  
    2350  日本外汇储备(亿美元)                           3月          --      12,882 
    
    4月7日(一)
    0500  日本同时指标(较前月)                           2月          --        +2.5
              领先指标(较前月)                                        --        +0.5 
    2350  日本未经季节调整经常账(较上年同期)             2月          --         --
              未经季节调整经常账(亿日圆)                              --  赤字15,890
        
    4月8日(二)
    0500  日本服务业景气判断指数                         3月          --        53.0 
    2300  韩国失业率                                     3月          --        3.9%
   
    4月9日(三)
    0300  韩国L货供额(较上年同期)                        2月          --       +7.8%   
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                       3月          --       -3.6% 
              进口物价(较上年同期)                                    --       -4.8%
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                       3月          --       +2.2% 
    2350  日本机械订单(较前月)                           2月          --      +13.4%
                      (较上年同期)                                    --      +23.6% 
    
    4月10日(四)
    0100  韩国央行利率决议                             　4月          --        2.5% 
    2350  日本企业物价指数(较前月)                       3月          --       -0.2%    
                          (较上年同期)                                --       +1.8%  
    (完)
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