日韩经济指标预测--4月3日-4月10日****

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 4月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月4日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月7日当周 4月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,882 4月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.5 领先指标(较前月) -- +0.5 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 2月 -- -- 未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字15,890 4月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.0 2300 韩国失业率 3月 -- 3.9% 4月9日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +7.8% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -3.6% 进口物价(较上年同期) -- -4.8% 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +13.4% (较上年同期) -- +23.6% 4月10日(四) 0100 韩国央行利率决议 4月 -- 2.5% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.8% (完)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
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