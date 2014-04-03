美国与加拿大经济指标预测--4月3日-4月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月31日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 3月 -- 4.1835 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差385 逆差391 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月29日当周 31.7 31.1 四周均值(万人) -- 31.775 续请失业金人数(万人) 3月22日当周 284 282.3 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 顺差2 逆差1.8 1345 美国Markit服务业PMI 3月终值 -- 55.5 1400 美国ISM非制造业指数 3月 53.5 51.6 ISM非制造业企业活动指数 55.2 54.6 ISM非制造业雇佣指数 -- 47.5 ISM非制造业新订单指数 -- 51.3 ISM非制造业价格指数 -- 53.7 4月4日(五) 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20 增加17.5 民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加16.2 制造业就业岗位(万个) 增加0.7 增加0.6 失业率 6.6% 6.7% 平均时薪 +0.2% +0.4% 每周平均工时 34.4 34.2 1230 加拿大就业变动(万人) 3月 增加2 减少0.7 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 66.20% 66.20% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 57.8 经季节调整的Ivey采购经理人指数 59.0 57.2 1430 美国ECRI经济领先指标 3月28日当周 -- 133.5 4月7日当周 4月7日(一) 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加141.5 增加137 4月8日(二) 1130 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 91.40 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月5日当周 -- +3.6% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 -- 19.21 1230 加拿大建筑许可 2月 -- 8.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月5日当周 -- +2.3% 4月9日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月4日当周 -- 356.7 再融资指数 -- 1,391.3 1400 美国批发(趸售)库存 2月 +0.5% +0.7% 趸售销售 +0.8% -1.8% 4月10日(四) -- 美国ICSC月度连锁店销售 3月 -- +2.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 2月 -- +0.3% 1230 美国进口价格 3月 +0.2% +0.9% 出口价格 +0.2% +0.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月5日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 3月29日当周 -- -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字885 赤字1,935 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 李爽)