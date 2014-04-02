《全球汇市》欧元受压，市场在欧洲央行会议前转趋审慎

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
新西兰元兑美元 最新报0.8573，较0.8702高点下跌逾1%。新西兰元兑澳元 亦创逾两个月最大跌幅，澳元一度攀升至1.0808新西兰元，为2月26日来最高。
欧洲央行政策会议前夕，亚洲的一系列经济数据将转移投资者注意力。澳洲零售销售数据定于0030GMT公布，此后是0100GMT出炉的中国非制造业采购经理人指数(PMI)。
周五美国非农数据仍然是许多投资者的关注重点。任何的意外上行都可能推高美元，因这将巩固美联储退出超宽松刺激政策的步伐。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3765 1.3766 -0.01 +0.15 1.3745
美元/日圆 103.84 103.85 -0.01 -1.39 105.30
欧元/日圆 142.94 142.96 -0.01 -1.24 144.73
美元/瑞郎 0.8865 0.8865 +0.00 -0.71 0.8928
英镑/美元 1.6623 1.6625 -0.01 +0.40 1.6556
美元/加元 1.1028 1.1029 -0.01 +3.84 1.0620
澳元/美元 0.9246 0.9247 -0.01 +3.74 0.8913
新西兰元/美元 0.8571 0.8571 +0.00 +4.45 0.8206
澳元/日圆 96.010 96.030 -0.02 +2.30 93.850
新西兰元/日圆 89.000 89.010 -0.01 +3.00 86.410
英镑/日圆 172.61 172.65 -0.02 -0.99 174.33
澳元/新西兰元 1.0780 1.0781 -0.01 -0.63 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/许娜/李爽/侯向明； 审校 龚芳/王冠中)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
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