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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 07:42 BJT

《全球汇市》欧元受压，市场在欧洲央行会议前转趋审慎

新西兰元兑美元 最新报0.8573，较0.8702高点下跌逾1%。新西兰元兑澳元 亦创逾两个月最大跌幅，澳元一度攀升至1.0808新西兰元，为2月26日来最高。

欧洲央行政策会议前夕，亚洲的一系列经济数据将转移投资者注意力。澳洲零售销售数据定于0030GMT公布，此后是0100GMT出炉的中国非制造业采购经理人指数(PMI)。

周五美国非农数据仍然是许多投资者的关注重点。任何的意外上行都可能推高美元，因这将巩固美联储退出超宽松刺激政策的步伐。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3765 1.3766 -0.01 +0.15 1.3745

美元/日圆 103.84 103.85 -0.01 -1.39 105.30

欧元/日圆 142.94 142.96 -0.01 -1.24 144.73

美元/瑞郎 0.8865 0.8865 +0.00 -0.71 0.8928

英镑/美元 1.6623 1.6625 -0.01 +0.40 1.6556

美元/加元 1.1028 1.1029 -0.01 +3.84 1.0620

澳元/美元 0.9246 0.9247 -0.01 +3.74 0.8913

新西兰元/美元 0.8571 0.8571 +0.00 +4.45 0.8206

澳元/日圆 96.010 96.030 -0.02 +2.30 93.850

新西兰元/日圆 89.000 89.010 -0.01 +3.00 86.410

英镑/日圆 172.61 172.65 -0.02 -0.99 174.33

澳元/新西兰元 1.0780 1.0781 -0.01 -0.63 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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