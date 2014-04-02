《全球汇市》欧元受压，市场在欧洲央行会议前转趋审慎

新西兰元兑美元 最新报0.8573，较0.8702高点下跌逾1%。新西兰元兑澳元 亦创逾两个月最大跌幅，澳元一度攀升至1.0808新西兰元，为2月26日来最高。

欧洲央行政策会议前夕，亚洲的一系列经济数据将转移投资者注意力。澳洲零售销售数据定于0030GMT公布，此后是0100GMT出炉的中国非制造业采购经理人指数(PMI)。

周五美国非农数据仍然是许多投资者的关注重点。任何的意外上行都可能推高美元，因这将巩固美联储退出超宽松刺激政策的步伐。