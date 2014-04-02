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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 07:50 BJT

乌克兰情势：美国总统奥巴马将就乌克兰问题与国会两党领袖会晤--白宫

路透华盛顿4月2日 - 白宫周三表示，美国总统奥巴马周四将就乌克兰问题与国会两党领袖会晤。(完)
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