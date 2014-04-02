拉美汇市：走贬，受美国乐观就业数据影响

路透圣保罗4月2日 - 拉美货币兑美元周三走软，此前美国就业数据鼓舞人心，引发外界预期该国将继续以目前步伐缩减刺激政策。

美国企业聘雇活动3月连续第二个月加速，再显经济重拾动能，从而结束冬季因天气因素导致的低迷状态。

“整体新兴市场类资产都在下跌，以因应美元走强，”研究公司4Cast的分析师Pedro Tuesta表示；其并称，周三的市场动向部分归因于投资者在近期升势后锁定获利。

巴西雷亚尔兑美元 周三走软约0.35%，但今年迄今仍上升近4%。智利披索 、哥伦比亚披索 和墨西哥披索 兑美元均下降不到0.5%。

路透调查周三显示，拉美货币料在未来12个月走贬，尽管近期有迹象显示市场对较高收益资产有兴趣。(完)

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