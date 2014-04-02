路透专访：美联储应在明年下半年开始升息--旧金山联储总裁威廉姆斯

但在威廉姆斯看来，升息步伐应极为缓慢，2016年底时利率将远低于纪录常规水平4%，他并称，“那时将首先出现2%的利率水平。”

由于美国经济动力增强，而且失业率自经济衰退时的高位大幅回落，美联储今年初开始削减购债规模。

但美联储离升息还有很远的路要走。许多美联储官员希望让投资者知道，美国经济仍需美联储的大力帮助，所以升息应是循序渐进。

虽然威廉姆斯不是今年联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员，但他的观点值得关注，因为他与美联储主席叶伦关系密切。

美联储一半的官员认为2016年底利率将为2%或更高，但低于3%。(完)