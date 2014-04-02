路透专访：美联储应在明年下半年开始升息--旧金山联储总裁威廉姆斯

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
但在威廉姆斯看来，升息步伐应极为缓慢，2016年底时利率将远低于纪录常规水平4%，他并称，“那时将首先出现2%的利率水平。”
由于美国经济动力增强，而且失业率自经济衰退时的高位大幅回落，美联储今年初开始削减购债规模。
但美联储离升息还有很远的路要走。许多美联储官员希望让投资者知道，美国经济仍需美联储的大力帮助，所以升息应是循序渐进。
虽然威廉姆斯不是今年联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员，但他的观点值得关注，因为他与美联储主席叶伦关系密切。
美联储一半的官员认为2016年底利率将为2%或更高，但低于3%。(完)
(编译 王翔琼/于春红; 审校 王冠中/侯向明)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透新加坡4月24日 - 根据费波纳奇回档分析预估，美国原油期货可能在每桶50.04美元阻力位附近结束当前温和反弹态势，然后重返4月21日低点49.20美元。