中国公开市场：今日进行900亿元正回购操作，本周净回笼620亿元

中国央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但上周四在时隔两周后再度重启14天正回购。(完)