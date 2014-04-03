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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 09:21 BJT

中国公开市场：今日进行900亿元正回购操作，本周净回笼620亿元

路透北京4月3日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行900亿元人民币正回购操作，包括28天期400亿元，14天期500亿元；据此计算，本周公开市场净回笼资金620亿元。

中国央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。

本周公开市场将有合计1,000亿元正回购到期，其中周二、周四各500亿元；无逆回购、央票到期。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但上周四在时隔两周后再度重启14天正回购。(完)

**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN

**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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