中国公开市场：今日进行900亿元正回购操作，本周净回笼620亿元

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透北京4月3日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行900亿元人民币正回购操作，包括28天期400亿元，14天期500亿元；据此计算，本周公开市场净回笼资金620亿元。
中国央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。
本周公开市场将有合计1,000亿元正回购到期，其中周二、周四各500亿元；无逆回购、央票到期。
2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但上周四在时隔两周后再度重启14天正回购。(完)
**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN
**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。