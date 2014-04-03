英国经济：央行总裁卡尼称可能会在下次大选前上调利率--报导

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
“我们是为整个英国制定政策，”他表示。
卡尼并称，“劳动市场仍有闲置之处，在这里和整个国家都可见到。我们需要更充份利用闲置人力，之后才能升息。”
卡尼认同，升息对抵押贷款还款者来说是极不乐见的。在被问及他是否会排除在明年春季大选前升息时，他说，“不，绝对不会。”
“我们将适切地制定政策，来达成2%通胀率目标的核心任务。我们没有设定何时这么做的时间条件，”卡尼对该报表示。(完) (编译 张荻/李爽/戴素萍 审校 于春红/张荻/龚芳)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。