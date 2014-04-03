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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 08:46 BJT

英国经济：央行总裁卡尼称可能会在下次大选前上调利率--报导

“我们是为整个英国制定政策，”他表示。

卡尼并称，“劳动市场仍有闲置之处，在这里和整个国家都可见到。我们需要更充份利用闲置人力，之后才能升息。”

卡尼认同，升息对抵押贷款还款者来说是极不乐见的。在被问及他是否会排除在明年春季大选前升息时，他说，“不，绝对不会。”

“我们将适切地制定政策，来达成2%通胀率目标的核心任务。我们没有设定何时这么做的时间条件，”卡尼对该报表示。(完) (编译 张荻/李爽/戴素萍 审校 于春红/张荻/龚芳)
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