美国个股：亚马逊推出售价99美元的Fire TV，跨足家庭娱乐领域

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透纽约/旧金山4月2日 - 亚马逊 周三发表售价99美元的Fire TV视讯和游戏串流设备，跨足日益拥挤的家庭娱乐领域，期望藉此在中长期提振其主要网路零售业务。
这款外型方正且仅手掌大小的设备，可自Netflix Inc 、Hulu和其他视讯服务串流内容。相当类似苹果 的Apple TV和谷歌 的Chromecast。
分析师对于亚马逊的前景看法分歧。部分分析师称，亚马逊推出Fire TV作为一般游戏玩家的选择，可以将设备的市场区隔开来。但其他分析师则对亚马逊定价未能低于对手而感到失望。
“他们创造了一款我们不需要的产品，”Wedbush分析师Michael Pachter称。
亚马逊股价周三收低0.3%，报341.96美元。(完) (编译 王冠中; 审校 龚芳)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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