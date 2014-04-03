中国个股：国海证券欲通过定增股份和公司债筹集70亿元营运资金

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透上海4月3日 - 中国中型券商--国海证券股份有限公司 周四刊登公告，拟通过定向增发股份募集不超过50亿元人民币资金；同时拟发行至多20亿元公司债券，这两项筹资活动将全部用于补充公司营运资金。
公告称，公司将定向增发不超过5亿5,005.50万股，发行价格不低于9.09元/股。所募资金拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。
另外，为补充业务发展所需的中长期稳定资金，加快发展公司主营业务，进一步改善公司债务结构，公司拟公开发行公司债券，规模不超过20亿元，可一期或分期发行，期限不超过10年，为固定利率品种，募集资金用于补充公司营运资金。
国海证券周二起临时停牌，上一交易日收报9.76元。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。