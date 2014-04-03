中国个股：国海证券欲通过定增股份和公司债筹集70亿元营运资金

路透上海4月3日 - 中国中型券商--国海证券股份有限公司 周四刊登公告，拟通过定向增发股份募集不超过50亿元人民币资金；同时拟发行至多20亿元公司债券，这两项筹资活动将全部用于补充公司营运资金。

公告称，公司将定向增发不超过5亿5,005.50万股，发行价格不低于9.09元/股。所募资金拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。

另外，为补充业务发展所需的中长期稳定资金，加快发展公司主营业务，进一步改善公司债务结构，公司拟公开发行公司债券，规模不超过20亿元，可一期或分期发行，期限不超过10年，为固定利率品种，募集资金用于补充公司营运资金。