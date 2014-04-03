《香港报摘》--经济日报4月3日

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
* 头版头条：
--中国内地媒体报道港、沪交易所就联网达共识，燃起市场对“小型港股直通车”的无限憧憬。港交所 与多家中港券商股炒升逾成，更迫使港交所中途停牌。
* 其他：
--政府表示在楼市过热时才会重推“港人港地”政策，加上个别楼盘销情理想，地产股全线上扬，长实 升至三年高位，新鸿基地产 亦逼近100港元水平。
--瑞银发表以数据客观呈现本港地产股在“占领中环”（民间争取真正普选）活动下可能受影响的范围，当中以香港置地 及九仓 被占据范围最大。
--普拉达（Prada） 截至今年1月底止全年净收入6.28亿元欧元，按年仅增0.3%，逊于市场预期，受累于欧洲个别地区持续存在不确定因素，亚太区需求下跌以及滙率波动等因素。
--海富通香港推出首款RQFII人民币货币基金，主力投资境内人民币计价的货币市场工具及政府短债，目标息率回报约4.5%，但未有回报保证，最低入场费1,000港元。（完）
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路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。