《香港报摘》--经济日报4月3日

* 头版头条：

--中国内地媒体报道港、沪交易所就联网达共识，燃起市场对“小型港股直通车”的无限憧憬。港交所 与多家中港券商股炒升逾成，更迫使港交所中途停牌。

* 其他：

--政府表示在楼市过热时才会重推“港人港地”政策，加上个别楼盘销情理想，地产股全线上扬，长实 升至三年高位，新鸿基地产 亦逼近100港元水平。

--瑞银发表以数据客观呈现本港地产股在“占领中环”（民间争取真正普选）活动下可能受影响的范围，当中以香港置地 及九仓 被占据范围最大。

--普拉达（Prada） 截至今年1月底止全年净收入6.28亿元欧元，按年仅增0.3%，逊于市场预期，受累于欧洲个别地区持续存在不确定因素，亚太区需求下跌以及滙率波动等因素。

--海富通香港推出首款RQFII人民币货币基金，主力投资境内人民币计价的货币市场工具及政府短债，目标息率回报约4.5%，但未有回报保证，最低入场费1,000港元。（完）

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