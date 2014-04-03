金砖国家：4月2日股汇市收盘纵览

拉美股市：多数拉美股指上升，MSCI明晟拉美指数 一度触及今年迄今最高位，终场收高1.56%报3,241.79点。国有石油公司Petroleo Brasileiro SA 助力巴西Bovespa指数 升逾2%，收报51,701.05点。

南非股市：连续第二日触及纪录高位，矿业股领涨。指标Top-40绩优股指数 上涨0.7%，创纪录收盘高位43,631.70点，稍早曾触及历史高点43,698.33点。综合指数 一度创下纪录高位48,473.99点，随后小幅回落，终场收高0.6%报48,404.90点。

印度汇市：印度卢比继稍早触及八个月高点后回落，因进口商纷纷买进美元，而交易商也猜测央行可能出手干预。卢比兑美元 收在59.90/92，较上周五收盘价59.91/92几无变动。盘中一度触及59.5950，为7月30日以来最强水准。