金砖国家：4月2日股汇市收盘纵览

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透4月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月2日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.42%，报1,004.97点。
中国股市：沪综指连续第二日收升，受房地产及相关板块整体上扬提振
中国汇市：人民币即期微幅收高，购汇需求致涨幅缩窄
香港股市：恒指收升0.3%，恒生地产指数创逾两年最大单日百分比涨幅
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拉美股市：多数拉美股指上升，MSCI明晟拉美指数 一度触及今年迄今最高位，终场收高1.56%报3,241.79点。国有石油公司Petroleo Brasileiro SA 助力巴西Bovespa指数 升逾2%，收报51,701.05点。
拉美汇市：走贬，受美国乐观就业数据影响
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南非股市：连续第二日触及纪录高位，矿业股领涨。指标Top-40绩优股指数 上涨0.7%，创纪录收盘高位43,631.70点，稍早曾触及历史高点43,698.33点。综合指数 一度创下纪录高位48,473.99点，随后小幅回落，终场收高0.6%报48,404.90点。
南非汇市：兰特兑美元小幅走软，市场静待美国就业数据
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印度股市：连续第八日触及新高，IDFC 等非银行金融公司股价飙升。BSE指数 最高上升0.65%至历史高位22,592.10点；NSE指数 一度上涨0.63%至纪录高位6,763.50点。两指数终场均收高0.47%。
印度汇市：印度卢比继稍早触及八个月高点后回落，因进口商纷纷买进美元，而交易商也猜测央行可能出手干预。卢比兑美元 收在59.90/92，较上周五收盘价59.91/92几无变动。盘中一度触及59.5950，为7月30日以来最强水准。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.09%收报670.05点。指标RTS指数 收低1.07%，报1,222.470点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.91%，至35.4180卢布；卢布兑欧元 跌0.76%，至48.7675卢布。(完) (整理 王翔琼；审校 龚芳)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。