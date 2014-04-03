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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 08:36 BJT

金砖国家：4月2日股汇市收盘纵览

路透4月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月2日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.42%，报1,004.97点。

中国股市：沪综指连续第二日收升，受房地产及相关板块整体上扬提振

中国汇市：人民币即期微幅收高，购汇需求致涨幅缩窄

香港股市：恒指收升0.3%，恒生地产指数创逾两年最大单日百分比涨幅

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拉美股市：多数拉美股指上升，MSCI明晟拉美指数 一度触及今年迄今最高位，终场收高1.56%报3,241.79点。国有石油公司Petroleo Brasileiro SA 助力巴西Bovespa指数 升逾2%，收报51,701.05点。

拉美汇市：走贬，受美国乐观就业数据影响

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南非股市：连续第二日触及纪录高位，矿业股领涨。指标Top-40绩优股指数 上涨0.7%，创纪录收盘高位43,631.70点，稍早曾触及历史高点43,698.33点。综合指数 一度创下纪录高位48,473.99点，随后小幅回落，终场收高0.6%报48,404.90点。

南非汇市：兰特兑美元小幅走软，市场静待美国就业数据

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印度股市：连续第八日触及新高，IDFC 等非银行金融公司股价飙升。BSE指数 最高上升0.65%至历史高位22,592.10点；NSE指数 一度上涨0.63%至纪录高位6,763.50点。两指数终场均收高0.47%。

印度汇市：印度卢比继稍早触及八个月高点后回落，因进口商纷纷买进美元，而交易商也猜测央行可能出手干预。卢比兑美元 收在59.90/92，较上周五收盘价59.91/92几无变动。盘中一度触及59.5950，为7月30日以来最强水准。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.09%收报670.05点。指标RTS指数 收低1.07%，报1,222.470点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.91%，至35.4180卢布；卢布兑欧元 跌0.76%，至48.7675卢布。(完) (整理 王翔琼；审校 龚芳)
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