《中国报摘》--中国证券报4月3日

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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* 头版头条:
--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用，采取市场化方式发行住宅金融专项债券等，确定深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的政策措施，包括设立铁路发展基金等。
* 其他:
--对于多地酝酿放松楼市调控的传言，记者获悉，温州、杭州地方政府确实有此类想法，但目前仅限于内部讨论，尚未形成文件。
--视点文章分析认为，今年以来，房地产调控思路正在发生转变，“去行政化”无疑是大方向，取消限购等手段可能只是时间问题。但是，在房地产市场分化、长效调控机制尚未完善的背景下，房地产调控“去行政化”不应一刀切。
--上市房企大名城 公告，公司非公开发行申请获证监会发审委审核通过。此前预案显示，本次非公开发行不超过6亿股，募集资金总额不超过30亿元人民币。
--上海某券商负责固定收益投资人士透露，此前曾一度拒绝代偿“13中森债”利息的中海信达担保已向债券持有人出具承诺函，称将尽快履行担保义务，尽快代偿本期1,800万元利息，但目前还没有正式公布。
--国海证券 公布融资计划，将分别通过非公开发行募集不超过50亿元，同时发行公司债券总规模不超过20亿元，以增加公司资本金和补充营运资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174