《中国报摘》--中国证券报4月3日

* 头版头条:

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用，采取市场化方式发行住宅金融专项债券等，确定深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的政策措施，包括设立铁路发展基金等。

* 其他:

--对于多地酝酿放松楼市调控的传言，记者获悉，温州、杭州地方政府确实有此类想法，但目前仅限于内部讨论，尚未形成文件。

--视点文章分析认为，今年以来，房地产调控思路正在发生转变，“去行政化”无疑是大方向，取消限购等手段可能只是时间问题。但是，在房地产市场分化、长效调控机制尚未完善的背景下，房地产调控“去行政化”不应一刀切。

--上市房企大名城 公告，公司非公开发行申请获证监会发审委审核通过。此前预案显示，本次非公开发行不超过6亿股，募集资金总额不超过30亿元人民币。

--上海某券商负责固定收益投资人士透露，此前曾一度拒绝代偿“13中森债”利息的中海信达担保已向债券持有人出具承诺函，称将尽快履行担保义务，尽快代偿本期1,800万元利息，但目前还没有正式公布。