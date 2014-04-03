EIA库存周报：美国上周原油库存下滑，因墨西哥湾地区进口减少

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透纽约4月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少240万桶，因墨西哥湾地区的进口量降至2008年9月以来低点。
分析师表示，上周原油、汽油和馏分油库存会受到休士顿船运水道关闭的影响。
尽管如此，原油库存在3月28日止当周降至3.80亿桶，仍与分析师预估的增加110万桶背道而驰。
美元上周每日原油进口减少78.9万桶，至每日680万桶，而墨西哥湾地区进口则减少42万桶，至每日298万桶。
库欣原油库存减少120万桶，至2,720万桶，为2009年11月以来最低水准，且为连续第九周下滑。
炼厂产能利用率上升1.7个百分点，至87.7%，显示炼厂逐渐结束年初维修季。
上周汽油库存减少160万桶，路透调查的分析师预估为减少110万桶。
包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增加55.4万桶，原预估为减少10万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 侯向明)
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