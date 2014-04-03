EIA库存周报：美国上周原油库存下滑，因墨西哥湾地区进口减少

路透纽约4月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少240万桶，因墨西哥湾地区的进口量降至2008年9月以来低点。

分析师表示，上周原油、汽油和馏分油库存会受到休士顿船运水道关闭的影响。

尽管如此，原油库存在3月28日止当周降至3.80亿桶，仍与分析师预估的增加110万桶背道而驰。

美元上周每日原油进口减少78.9万桶，至每日680万桶，而墨西哥湾地区进口则减少42万桶，至每日298万桶。

库欣原油库存减少120万桶，至2,720万桶，为2009年11月以来最低水准，且为连续第九周下滑。

炼厂产能利用率上升1.7个百分点，至87.7%，显示炼厂逐渐结束年初维修季。

上周汽油库存减少160万桶，路透调查的分析师预估为减少110万桶。

包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增加55.4万桶，原预估为减少10万桶。(完)

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