欧洲经济指标预测--4月3日-4月10日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 4月3日(四) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 52.0 52.9 0750 法国Markit服务业PMI 3月 51.4 51.4 综合PMI -- 51.6 0755 德国Markit服务业PMI 3月 54.0 54.0 综合PMI -- 55.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月 52.4 52.4 综合PMI 53.2 53.2 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 58.1 58.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.6% +1.6% (较上年同期) +0.8% +1.3% 1145 欧洲央行利率决定--指标再融资利率 4月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 4月4日(五) 1000 德国工业订单 2月 +0.1% +1.2% GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月7日(一) 0600 德国工业生产 2月 +0.4% +0.8% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 0800 意大利公共赤字/GDP之比 第四季 -- 3.0% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 13.9 4月8日(二) 0545 瑞士未经调整的失业率 3月 -- 3.5% 经调整的失业率 -- 3.2% 0645 法国预算收支(亿欧元) 2月 -- 赤字127 0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差57 进口(亿欧元) -- 420 出口(亿欧元) -- 363 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.3% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.9% 制造业产出(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +3.3% 4月9日(三) 0600 德国贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差172 经季节调整的出口(较前月) -- +2.2% 经季节调整的进口(较前月) -- +4.1% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 2月 -- 逆差39.9 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差97.9 2301 英国RICS房价差值 3月 -- 正45 4月10日(四) 0645 法国工业生产(较前月) 2月 -- -0.2% 0645 法国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.1% 0800 意大利工业生产(较前月) 2月 -- +1.0% (较上年同期) -- +1.4% 1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 (完)