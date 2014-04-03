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市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 08:13 BJT

****欧洲经济指标预测--4月3日-4月10日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值     
   
    3月31日当周
    
    4月3日(四)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     3月          52.0      52.9 
    0750  法国Markit服务业PMI                             3月          51.4      51.4
                    综合PMI                                             --       51.6
    0755  德国Markit服务业PMI                             3月          54.0      54.0
                    综合PMI                                             --       55.0
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           3月          52.4      52.4
                      综合PMI                                          53.2      53.2
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        3月          58.1      58.2
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          2月         -0.6%     +1.6%
                        (较上年同期)                                  +0.8%     +1.3%
    1145  欧洲央行利率决定--指标再融资利率                4月         0.25%     0.25%
                           存款利率                                   0.00%     0.00%
    
    4月4日(五)
    1000  德国工业订单                                    2月         +0.1%     +1.2%
    
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值
   
    4月7日当周

    4月7日(一)
    0600  德国工业生产                                    2月        +0.4%      +0.8%
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 3月         --        +0.1%
                             (较上年同期)                             --        -0.1% 
    0800  意大利公共赤字/GDP之比                         第四季       --         3.0%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      4月         --         13.9
    
    4月8日(二)
    0545  瑞士未经调整的失业率                            3月         --         3.5%
              经调整的失业率                                          --         3.2%
    0645  法国预算收支(亿欧元)                            2月         --      赤字127
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                            2月         --       逆差57
              进口(亿欧元)                                            --          420
              出口(亿欧元)                                            --          363
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        2月         --        +0.3%
    0830  英国工业生产(较前月)                            2月         --        +0.1%
                  (较上年同期)                                        --        +2.9%
              制造业产出(较前月)                                      --        +0.4%
                    (较上年同期)                                      --        +3.3%
    
    4月9日(三)
    0600  德国贸易收支(亿欧元)                            2月         --      顺差172
              经季节调整的出口(较前月)                                --        +2.2%
              经季节调整的进口(较前月)                                --        +4.1%
    0830  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                2月         --     逆差39.9
              全球商品贸易收支(亿英镑)                                --     逆差97.9
    2301  英国RICS房价差值                                3月         --         正45
    
    4月10日(四)
    0645  法国工业生产(较前月)                            2月         --        -0.2%
    0645  法国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 3月         --        +0.6%
                             (较上年同期)                             --        +1.1%
    0800  意大利工业生产(较前月)                          2月         --        +1.0%
                    (较上年同期)                                      --        +1.4%
    1100  英国央行利率决定                                4月        0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                --        3,750
    (完)
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