《香港报摘》--信报4月3日

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
* 头版头条：
--港交所 澄清内地媒体报导指中港两地互联互通技术安排达成共识。
* 其他：
--香港证监会旗下投资者教育中心研究报告指出，不少市民视人民币以及新股上市认购为必赚投资，高杠杆投资产品再掀热潮令人担忧。
--独立监察员Michael Cherkasky在首份评核报告中指出，汇丰控股 有需要进一步提升其反洗黑钱系统，并建议若高级行政人员未能制订有效约计划，薪酬委员会有权扣除其全部花红。
--招商局集团旗下光伏电站开发商联合光伏 单日股价急挫近两成后，公司宣布首席财务官梁玉麟请辞。
--摩根士丹利私募股权部基金寻求配售四环医药 1.2亿股股份，每股作价9.36-9.5港元，较周三收市价折让2.76-4.2%，套现最多11.4亿港元。（完）
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路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。