《香港报摘》--信报4月3日

* 头版头条：

--港交所 澄清内地媒体报导指中港两地互联互通技术安排达成共识。

* 其他：

--香港证监会旗下投资者教育中心研究报告指出，不少市民视人民币以及新股上市认购为必赚投资，高杠杆投资产品再掀热潮令人担忧。

--独立监察员Michael Cherkasky在首份评核报告中指出，汇丰控股 有需要进一步提升其反洗黑钱系统，并建议若高级行政人员未能制订有效约计划，薪酬委员会有权扣除其全部花红。

--招商局集团旗下光伏电站开发商联合光伏 单日股价急挫近两成后，公司宣布首席财务官梁玉麟请辞。

--摩根士丹利私募股权部基金寻求配售四环医药 1.2亿股股份，每股作价9.36-9.5港元，较周三收市价折让2.76-4.2%，套现最多11.4亿港元。（完）

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