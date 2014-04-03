《新兴市场重要经济事件预告》--4月3日-4月10日

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哥伦比亚卡塔赫纳--哥伦比亚退休基金协会举行政治经济会议(至4月4日)。发言人包括哥伦比亚财长Mauricio Cardenas和该国总统Juan Manuel Santos。

布拉格--出口商协会定期论坛(至4月4日)，发言人包括捷克央行总裁Jan Prochazka和副总裁Mojmir Hampl。

耶路撒冷--以色利央行总裁Karnit Flug举行记者会(0400)。

4月7日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就“应对向正常化的‘转变’-对财政政策的意义”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿发表主旨演讲。