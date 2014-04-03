《新兴市场重要经济事件预告》--4月3日-4月10日

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月3日(四)
哥伦比亚卡塔赫纳--哥伦比亚退休基金协会举行政治经济会议(至4月4日)。发言人包括哥伦比亚财长Mauricio Cardenas和该国总统Juan Manuel Santos。
布拉格--出口商协会定期论坛(至4月4日)，发言人包括捷克央行总裁Jan Prochazka和副总裁Mojmir Hampl。
4月4日(五)
暂无重要经济事件。
4月6日(日)
耶路撒冷--以色利央行总裁Karnit Flug举行记者会(0400)。
4月7日(一)
暂无重要经济事件。
4月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就“应对向正常化的‘转变’-对财政政策的意义”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿发表主旨演讲。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
4月9日(三)
华盛顿--贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)会议(至4月10日)。世界银行行长金墉、墨西哥央行总裁卡斯腾斯和白宫经济顾问委员会主席福尔曼将出席。
4月10日(四)
华盛顿--IMF举行研讨会，议题为”非洲的崛起：有利于经济持续及包容性成长的政策”。IMF副总裁朱民发表主旨演讲。
利马--秘鲁央行举行利率政策会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
华盛顿--IMF总裁拉加德出席IMF举办的“全球经济”讨论会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
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