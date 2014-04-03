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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月3日

路透香港4月3日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7563港元      
 )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周三收高40.39点，或0.24%，报16,573点。因民间就业数据暗示美国经济在年
 初受严寒天气拖累走软后，增长势头正逐步增强。               
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       152.400    0.45      28684            11.821       1.03
 中国铝业                       8.750    0.92      15589             2.715       0.54
 中国移动                      45.760    0.28     236651            70.986      -0.51
 中国人寿                      42.580    0.47      43063            22.018       0.77
 中石油                       110.850   -0.06      36811             8.598       0.56
 中石化                        90.170   -0.14      34415             6.994       0.49
 汇丰控股                      51.100   -0.29    1039540            79.269       0.15
 中电信                        45.360   -2.33      23699             3.518       0.52
 中国联通                      13.210   -1.20     111620            10.246       0.85
 兖州煤业                       7.480    0.67      61209             5.802       0.38
 华能国际                      40.130    1.11       7270             7.782       0.15
 南方航空                      16.340    0.86       5769             2.535       1.80
 东方航空                      16.720    1.21       4162             2.594      -0.24
 中芯国际                       4.020    2.29      50250             0.624       0.58（完）
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