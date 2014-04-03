《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月3日

路透香港4月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7563港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高40.39点，或0.24%，报16,573点。因民间就业数据暗示美国经济在年 初受严寒天气拖累走软后，增长势头正逐步增强。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 152.400 0.45 28684 11.821 1.03 中国铝业 8.750 0.92 15589 2.715 0.54 中国移动 45.760 0.28 236651 70.986 -0.51 中国人寿 42.580 0.47 43063 22.018 0.77 中石油 110.850 -0.06 36811 8.598 0.56 中石化 90.170 -0.14 34415 6.994 0.49 汇丰控股 51.100 -0.29 1039540 79.269 0.15 中电信 45.360 -2.33 23699 3.518 0.52 中国联通 13.210 -1.20 111620 10.246 0.85 兖州煤业 7.480 0.67 61209 5.802 0.38 华能国际 40.130 1.11 7270 7.782 0.15 南方航空 16.340 0.86 5769 2.535 1.80 东方航空 16.720 1.21 4162 2.594 -0.24 中芯国际 4.020 2.29 50250 0.624 0.58（完）