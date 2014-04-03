更新版 1-巴西央行：连续九次升息至两年高位，因通胀高企

《全球主要国家债券发行预告》--4月27日-5月4日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
(新增细节)
路透巴西利亚4月2日 - 巴西央行周三连续第九次升息，延续其紧缩周期，此前食品价格飙涨在大选年推升已然高企的通胀。
央行货币政策委员会一致决定将指标Selic利率调高25个基点至11%，来到逾两年高位。62位受访分析师全都预期将会升息。
央行在其决议声明稿中改变了措辞，称央行下次货币政策举措将取决于整体巴西经济如何发展。
“委员会将监控下次会议前的宏观经济前景的发展，届时再来决定货币政策策略接下来的举措，”央行表示。
在该声明稿中，央行舍弃了先前持续调整周期的说法，改为表示“此刻决定升息”。
尽管5月再次升息不无可能，但声明稿暗示央行将对接下来的经济和通胀指标极为在意，藉此来决定是否要持续调高借款成本或结束该周期。
许多分析师曾表示，央行很有可能在5月结束紧缩周期来避免对经济成长造成伤害。
央行将必须拿捏得宜，才能降低通胀并避开进一步拖累经济成长，因巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)准备在10月竞选连任。
对央行来说，这并非是个轻松的工作，尽管自2013年4月以来指标利率已调升了375个基点，但高通胀预期仍难以压低下来。
由于巴西东南部严重乾旱造成农损，食品价格飙升再度推高了通胀，使得通胀有高出2.5-6.5%官方目标区间的上限之虞。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
路透东京4月27日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，4月22日止 当周外资仍买超日股。 外资4月22日止当周在日本股市买超2,584亿日圆，前一周为买超3,14 8亿日圆。 日本投资者最近一周扩大卖超海外债券1.2838万亿日圆，前一周为卖 超7,959亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月16日-4月22日 +258.4 -692.9 +72.5 4月 9日-4月15日 +314.8r +410.4r -631.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月16日-4月22日 +136.2 -1,283.8 +30.3 4月 9日-4月15
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附