更新版 1-巴西央行：连续九次升息至两年高位，因通胀高企

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路透巴西利亚4月2日 - 巴西央行周三连续第九次升息，延续其紧缩周期，此前食品价格飙涨在大选年推升已然高企的通胀。

央行货币政策委员会一致决定将指标Selic利率调高25个基点至11%，来到逾两年高位。62位受访分析师全都预期将会升息。

央行在其决议声明稿中改变了措辞，称央行下次货币政策举措将取决于整体巴西经济如何发展。

“委员会将监控下次会议前的宏观经济前景的发展，届时再来决定货币政策策略接下来的举措，”央行表示。

在该声明稿中，央行舍弃了先前持续调整周期的说法，改为表示“此刻决定升息”。

尽管5月再次升息不无可能，但声明稿暗示央行将对接下来的经济和通胀指标极为在意，藉此来决定是否要持续调高借款成本或结束该周期。

许多分析师曾表示，央行很有可能在5月结束紧缩周期来避免对经济成长造成伤害。

央行将必须拿捏得宜，才能降低通胀并避开进一步拖累经济成长，因巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)准备在10月竞选连任。

对央行来说，这并非是个轻松的工作，尽管自2013年4月以来指标利率已调升了375个基点，但高通胀预期仍难以压低下来。