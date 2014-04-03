中国债券：中海信达担保将代偿中森通浩私募债利息--消息人士

路透上海4月3日 - 上周中国徐州中森通浩私募债利息违约引发市场关注。两位消息人士周三透露，该期私募债的担保方中海信达将在约一个月内对本期利息进行代偿。

中森通浩私募债 的13中森债的发行规模为1.8亿元人民币，票面利率10%，本期需支付的利息为1,800万元。

在超日债违约后，中国中小企业私募债的信用风险也开始浮现。国内媒体此前引述市场人士透露，由徐州中森通浩新型板材有限公司2013年发行的私募债上周五出现了利息违约，而担保方中海信达担保又因内部协调问题拒绝承担代偿责任，这可能成为私募债市场中首例违约。

报导指出，13中森债的担保方中海信达拒绝为该债券履行代偿义务的原因并非是没有能力兑付，而是其内部协调出现了矛盾，原因是当地分公司私下做了担保，但中海信达并不认可。

近期中国信用风险忧虑正日渐升温。上海超日太阳能科技股份有限公司 3月5日公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。 (完)