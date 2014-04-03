《中国重要政经日程》--4月3日

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
============================今日重要政经日程========================
4/3（四）
--国家卫生计生委就2014年世界卫生日主题宣传活动等在京举行新闻发布会。
============================近期重要政经日程========================
*4/8（二）
--博鳌亚洲论坛，国务院总理李克强将参加开幕式并做主旨演讲（至周四）。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
4/13（日）
--第五届中美商业领袖圆桌会议4月13日至16日在纽约举行。
4/18（五）
--第七届中国CFO年会在北京举办。
5/14（三）
--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
5/15（四）
--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。
6月19日（四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李然)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。