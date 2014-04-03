《中国重要政经日程》--4月3日

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡

路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。