《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月3日

*工商时报：

--外资连续七个月净汇入，平了近年最长净汇入期间，累计七个月净汇入137亿美元（约4,152亿台币），到3月底侨外资累计净汇入余额更达1,813亿美元，创下历史新高。外资连续买超台股九天，尤其近四日买超金额都在百亿台币上下，有助于台股冲刺9,000点大关。

--江宜桦院长预订今天下午六时召开记者会，说明召开经贸国是会议的初步构想。据悉，主题为国际经贸下的两岸经贸关系，4月启动分区座谈，6月中旬之前召开经贸国是会议。

--太阳花学运要求国会在审查两岸服贸协议前，须通过两岸协议监督条例的立法，江揆昨已责成陆委会草拟，在今天的行政院会通过后，今天即送至立院，以最快速度立法过关。陆委会强调，草拟的法案不会与现行法令抵触，更不违宪。

--今年首季商用不动产市场依然〞冷飕飕〞，不管商办或土地交易金额皆创下近年单季新低；但地上权交易比重大增、平价旅馆交易热络成为特色。至于住宅市场，戴德梁行台湾分公司总经理颜炳立以〞蛋黄区房市降温、蛋白区变冷、蛋壳区几近结冰〞来形容大台北房市。

*经济日报：

--金管会核准第一波六张人民币传统保单开卖，但开卖首日却发现，保单从六张变八张，因有业者同步推出第二张保单，且以第二张保单为主力，金管会昨日紧急电告各寿险公司，首波销售只能卖〞核准〞的保单，〞备查〞保单暂不可卖。

--兆丰金控 董事长蔡友才指出，全球主要出口市场逐步迈向复苏，但均处调整期，消费与投资动能不足，面对国际局势挑战仍多，台湾经济要设法走一条与过去不同的路，预期未来台湾服务业的贸易输出占GDP比重，将逐步提高，应以此为重心，加速切入经济高成长的东协与大陆市场，突破经济困境、挹注新动能。

--国民党主席马英九在中常会上表示，他已经七次公开表示愿意跟学生对话，学生诉求在不违背政府的理念下，政府都可以接受但在关键问题上，政府不能让步，政府绝对不能退回服贸。

--多家银行大陆地区曝险额度逼近上限，金管会主委曾铭宗昨日表示，现行大陆地区曝险上限不得逾银行净值一倍规定，在可以看得见的未来，都不会提高，银行想扩充业务必须增加净值。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。