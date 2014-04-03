中国经济：发行住宅金融专项债券助力“棚改”，设立铁路发展基金--国务院

路透北京4月3日 - 中国国务院周三召开常务会议表示，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设，同时将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。

常务会议并提出，将小微企业减半征收企业所得税优惠政策实施范围的上限，由年应纳税所得额6万元人民币进一步较大幅度提高，并将政策截止期限延长至2016年底。

“由国家开发银行成立专门机构，实行单独核算，采取市场化方式发行住宅金融专项债券，向邮储等金融机构和其他投资者筹资，”新华社援引常务会议新闻稿称。

国务院并表示，鼓励商业银行、社保基金、保险机构等积极参与其中，筹集资金重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。

同时，加快铁路尤其是中西部铁路建设，不仅可以扩大有效投资，亦有利于推动新型城镇化。今年全国铁路预计投产新线6,600公里以上，比去年增加1,000多公里。常务会议指出，其中国家投资近80%将投向中西部地区。

国务院称，将设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，并吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,000亿元。

另外，还要创新铁路建设债券发行品种和方式，今年向社会发行1,500亿元，实施铁路债券投资的所得税优惠政策。

“加强统筹协调，保证（铁路）在建项目顺利实施，抓紧推动已批复项目全面开工，尽快开展后续项目前期工作，确保铁路投资稳定增长和铁路建设加快推进，”国务院表示。

中国铁路总公司总经理盛光祖年初曾表示，今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元。