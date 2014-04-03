中国经济：发行住宅金融专项债券助力“棚改”，设立铁路发展基金--国务院

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透北京4月3日 - 中国国务院周三召开常务会议表示，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设，同时将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。
常务会议并提出，将小微企业减半征收企业所得税优惠政策实施范围的上限，由年应纳税所得额6万元人民币进一步较大幅度提高，并将政策截止期限延长至2016年底。
“由国家开发银行成立专门机构，实行单独核算，采取市场化方式发行住宅金融专项债券，向邮储等金融机构和其他投资者筹资，”新华社援引常务会议新闻稿称。
国务院并表示，鼓励商业银行、社保基金、保险机构等积极参与其中，筹集资金重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。
同时，加快铁路尤其是中西部铁路建设，不仅可以扩大有效投资，亦有利于推动新型城镇化。今年全国铁路预计投产新线6,600公里以上，比去年增加1,000多公里。常务会议指出，其中国家投资近80%将投向中西部地区。
国务院称，将设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，并吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,000亿元。
另外，还要创新铁路建设债券发行品种和方式，今年向社会发行1,500亿元，实施铁路债券投资的所得税优惠政策。
“加强统筹协调，保证（铁路）在建项目顺利实施，抓紧推动已批复项目全面开工，尽快开展后续项目前期工作，确保铁路投资稳定增长和铁路建设加快推进，”国务院表示。
中国铁路总公司总经理盛光祖年初曾表示，今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元。
去年3月敲定的中国铁道部改革方案将铁道部一拆为三，以实现政企分开。国务院在发布批复中国铁路总公司组建方案的文件中称，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。(完) (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。