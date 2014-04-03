《焦点》微软将提供免费的行动版Windows系统，盼扩大市场影响力

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
**语音助理**
微软在年会上还正式宣布，已开发出一套手机语音助理功能，名为Cortana，是苹果Siri功能的直接对手。
这项功能已经传闻数月，而微软手机部门主管Joe Belfiore在年会上示范了该功能的测试版本。
Cortana可以接受语音指示，进行网路搜寻、闹钟设定、拨打电话、和其他多项动作。Belfiore称，该功能仍在测试阶段，但很快就会内建在Windows手机上。
他宣布，微软最新版智慧型手机软体Windows Phone 8.1，将在未来几个月推出让消费者下载升级，采用新版系统的手机将在4月底或5月初上市。(完) (译文审校 徐文焰)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。