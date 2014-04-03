《焦点》微软将提供免费的行动版Windows系统，盼扩大市场影响力

**语音助理**

微软在年会上还正式宣布，已开发出一套手机语音助理功能，名为Cortana，是苹果Siri功能的直接对手。

这项功能已经传闻数月，而微软手机部门主管Joe Belfiore在年会上示范了该功能的测试版本。

Cortana可以接受语音指示，进行网路搜寻、闹钟设定、拨打电话、和其他多项动作。Belfiore称，该功能仍在测试阶段，但很快就会内建在Windows手机上。

他宣布，微软最新版智慧型手机软体Windows Phone 8.1，将在未来几个月推出让消费者下载升级，采用新版系统的手机将在4月底或5月初上市。(完) (译文审校 徐文焰)