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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 08:57 BJT

国际油市：美国原油期货跌至略高于99美元，受累于利比亚供应增加预期

一名利比亚政府官员周三表示，政府和反叛组织可能在未来两三内达成协议，重开后者控制的重要油港。这让外界冀望长达八个月的僵局可望结束。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少240万桶，因墨西哥湾地区的进口量降至2008年9月以来低点。

分析师表示，上周原油、汽油和馏分油库存会受到休士顿船运水道关闭的影响。

消息人士对路透表示，伊朗与俄罗斯就达成价值高达200亿美元的石油易货协议取得进展。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王翔琼；审校 孙茉莉/张荻)
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