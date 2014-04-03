国际油市：美国原油期货跌至略高于99美元，受累于利比亚供应增加预期

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
一名利比亚政府官员周三表示，政府和反叛组织可能在未来两三内达成协议，重开后者控制的重要油港。这让外界冀望长达八个月的僵局可望结束。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少240万桶，因墨西哥湾地区的进口量降至2008年9月以来低点。
分析师表示，上周原油、汽油和馏分油库存会受到休士顿船运水道关闭的影响。
消息人士对路透表示，伊朗与俄罗斯就达成价值高达200亿美元的石油易货协议取得进展。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王翔琼；审校 孙茉莉/张荻)
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路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。