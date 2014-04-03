《美国上市公司业绩公布日程表》--4月3日至4月10日

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
汤森路透4月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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4月 3日 AMC Q2 2014 美光(Micron Technology) 0.74 20 -0.28
4月 4日 BMO Q4 2014 CarMax, Inc. 0.53 14 0.46
4月 8日 AMC Q1 2014 美铝(Alcoa Inc.) 0.05 18 0.11
4月 9日 AMC Q4 2013 Bed Bath & Beyond Inc. 1.60 24 1.68
4月 9日 BMO Q4 2014 Constellation Brands, Inc. 0.76 10 0.47
4月10日 BMO Q2 2014 Family Dollar 0.91 27 1.21
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。