《美国上市公司业绩公布日程表》--4月3日至4月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月27日

--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。