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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 08:44 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月3日至4月10日

汤森路透4月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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4月 3日 AMC Q2 2014 美光(Micron Technology) 0.74 20 -0.28

4月 4日 BMO Q4 2014 CarMax, Inc. 0.53 14 0.46

4月 8日 AMC Q1 2014 美铝(Alcoa Inc.) 0.05 18 0.11

4月 9日 AMC Q4 2013 Bed Bath & Beyond Inc. 1.60 24 1.68

4月 9日 BMO Q4 2014 Constellation Brands, Inc. 0.76 10 0.47

4月10日 BMO Q2 2014 Family Dollar 0.91 27 1.21

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
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