《全球重要经济事件一览表》--4月3日-4月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月3日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在该行举办的一次颁奖典礼上发表讲话(1400)。

伦敦--英国财政大臣欧思邦在下议院财政委员会就预算发表讲话(0900)。

布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会iiNet企业餐会上讲话(0200)。

多伦多--阿尔伯塔省财长Doug Horner将在加拿大经济俱乐部发言，主题为“能源与经济：阿尔伯塔省的下一年”(1545)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)将发表讲话。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会。

4月4日(五)

伦敦--英国央行金融稳定执行理事霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话(0815)。

4月7日(一)

洛杉矶--美国圣路易斯联储总裁布拉德在南加州大学马歇尔商学院举办的第27届亚太企业前景会议上，就美国经济和货币政策发表讲话。(1545)

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就监管发表讲话。(0830)

东京--日本央行召开货币政策会议(至4月8日)。

挪威布伟岛--挪威财长Siv Jensen对国外媒体人士讲话(0700)

4月8日(二)

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在由费城联储主持的“提升金融监管审慎标准”会议上讲话(1845)。

罗切斯特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在罗切斯特商会上发表题为“货币政策和经济状况”的讲话(1730)。

奥斯陆--挪威财长Siv Jensen出席由挪威行业游说团体举办的会议(0700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至4月9日)。

4月9日(三)

华盛顿--巴德学院Levy学会第23届Hyman Philip Minsky会议(至4月10日)。与会演讲者包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、纽约联邦储备银行总裁杜德利、美联储理事塔鲁洛、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧等。

华盛顿--欧洲央行执委科尔参加由约翰霍普金斯大学的Nitze 高级国际研究学院(SAIS)所主办的研讨会(1400)

华盛顿--欧洲央行执委科尔在由IMF主办的研讨会上，参加小组讨论，议题为在全球相互依存下的资金监管。

伦敦--英国央行举行货币政策会议(至4月10日)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布3月利率会议纪录(1800)

柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在德国银行业会议上参加小组讨论(0945)

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议。

4月10日(三)

日本冈山--日本央行审议委员宫尾龙藏会见当地企业领袖(0130)。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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