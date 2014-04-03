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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 09:00 BJT

全球金市：金价连续第二日上涨，获益于低接买盘和现货买需

市场目前关注美国周五将发布的非农就业报告，以评估经济复苏力道和美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策前景。

中国市场金价周三短暂升至较伦敦市场价格升水，随后回落并以平价作收。自3月初以来，中国金价一直呈贴水状态。

印度最大的珠宝行业团体的主席表示，该国3月黄金进口量或将较前月跳增，因此前央行允许更多私人银行购买黄金。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/徐文焰；审校 许娜/王翔琼)
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