全球金市：金价连续第二日上涨，获益于低接买盘和现货买需

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
市场目前关注美国周五将发布的非农就业报告，以评估经济复苏力道和美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策前景。
中国市场金价周三短暂升至较伦敦市场价格升水，随后回落并以平价作收。自3月初以来，中国金价一直呈贴水状态。
印度最大的珠宝行业团体的主席表示，该国3月黄金进口量或将较前月跳增，因此前央行允许更多私人银行购买黄金。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/徐文焰；审校 许娜/王翔琼)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。