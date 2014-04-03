《香港报摘》--其他报纸重要消息4月3日

*明报：

--最快本月底香港IPO上市的万洲国际，去年斥巨资收购美国史密斯菲尔德食品公司(Smithfield)后，整体收入按年增长八成至112.53亿美元，但收购开支拖累下，2013年净亏损6,700万美元。

--销售半导体的壳股科浪国际 获得浙江民企海亮集团入股，海亮以每股0.558港元在场外购入科浪7.5亿股股份，涉资约4.19亿港元，成为持股69.83%的大股东。

*星岛日报：

--长江生命科技 斥资4,640万纽元收购纽西兰Mud House葡萄园资产组合，扩展葡萄园收租业务组合。

--消息人士指出，儿童互动游戏开发营运商百奥家庭 公开发售未获足额认购，但暂时仍计划于4月10日挂牌上市。

*苹果日报：

--利丰 集团行政总裁乐裕民接受电视访问时表示，希望分拆授权品牌业务（GBG）上市能在今年内成事，但现阶段仍未向联交所递交A1申请表。

--持有永亨银行 逾7%股份的安本资产表示，华侨银行 的出价，在买方及卖方角度均相当合理，似乎会接受收购。

--外电引述澳洲昆士兰省副省长Jeff Seeney表示，已收到12个集团正式申请当地赌牌的意向，其中周大福企业财团、绿地投资以及澳洲赌王James Packer旗下的皇冠集团 等竞投布里斯班赌牌，部份则申请大堡礁及黄金海岸赌牌，预计今年中选出通过初审的企业，明年中公布最终结果。

*东方日报：

--保健品商瑞年国际 主席王福才透露，公司计划进军婴幼儿奶粉市场，有意与欧洲生产商合作以独家加入氨基酸配方的奶粉产品进口内地，现时仍有待内地相关部门作注册等审批，估计最快今年底面世。

--中国全通 称，现正考虑分拆智能移动终端解决方案业务主板上市。

*文汇报：

--重庆机电 总经理余刚称，母公司会逐步实现整体上市，但整体上市模式与中信集团不同，母公司将可以增加利润的优良资产陆续注入上市公司。

--和谐汽车 主席冯长革表示，公司未来将继续专注于豪华及超豪华乘用车销售及售后服务业务，并积极拓展汽车租购融资等新业务领域。

*大公报：

--大新银行 产品及市务部主管邓子健表示，今年首季资金成本按年升30个点子，主因是传统上首季企业贷款需求较旺盛，预期随着贷款需求回复平稳，第二季起资金成本将回落。

--金山软件 拟斥资9,000万美元收购中国互联网服务公司迅雷系列E优先股约3,194万股。（完）

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