港报财经评论：内房调控思路转变--信报4月3日

内房调控思路转变/ 习广思

市场焦点集中在欧洲央行议息，但更重要的消息是希腊正准备重返债市。有希腊官员透露，政府决定发行20亿欧罗债券，一切只等待时机。希腊可能在下半年小规模发行短期国债，但随着债息持续下跌，该国或会提早行动。欧债危机已过，希腊能够重返债市，代表病人终于可以出院，难怪近期欧猪股市获市场人士看好。10年期希腊债息已回落至2010年中水平，索罗斯等大鳄准备买希腊股票，这亦符合全球资金趋势。过去一段时间，资金持续追逐高增长股票，大发科网梦，如今资金重回价值股身上，似有买落后之势，港股美股也如是。放诸环球股市格局，投资者为何买希腊及欧猪国股市，道理亦一样。以希腊股市为例，复苏迹象意味下跌风险减低，亦未被资金买贵，故值博率高一点。

目前资金留在旧经济股份，当中有轮动痕迹。昨天内银、内险及煤炭股回软，资金集中在中港地产股之上。恒指昨天升穿250天线，高位见22,598点，上升75点；大市成交额736亿港元。大市焦点转移，资金回流旧经济股，股王命运何其相似，腾讯 、银娱 调整未完，有反弹却难重返高位。港交所 收市前停赛，似是泄漏风声。中国内地媒体传出，港交所与上交所就网络互通达成共识，日后可承接中国内地QDII2的买卖需求，报送港交所执行。港交所股价急升5%，一众券商股风声更灵敏，国泰君安 上升11%。去年底，有大行在展望预测中大胆估计港股直通车有望卷土重来，为港股带来上升动力。不过，究竟在何时出现，在什么情况下出现，暂仍是未知数，但配合国策来看，又确实合情合理，投资者不可抹煞这个可能性。

中港地产股急涨，一是配合市况续炒落后股、旧经济股，二是炒作政策松绑。政府暂时搁置实施一年的“港人港地”政策，理由是本港楼市不存在过热，市场另一个憧憬当然是撤辣招。两幅启德“港人港地”的地价并不便宜，决定搁置反映政策失效，当初推出相信是政治行销居多。不过，这不代表当局会减辣，调控政策方向其实没变。另一边厢，市场憧憬内房限购松绑，内房股全面上涨，原因是中国调控政策有转向的讯号。中国内地媒体传出，继温州有可能松绑限购方案后，杭州、长沙等多个城市亦有望跟随。前国务院总理温家宝四年前提出限购令，期间有部分地方政府试图松绑，最终还是被叫停。如今这个限购令获松绑，被视为房地产调控政策出现转向。(B01)

........................................................................

圆汇有力重拾强势/ 苏子

美元兑日圆自上周四触及101.69日圆低位后便连升4个交易天，昨天承接此强劲势头，突破上月7日的103.76日圆高位及20天保历加通道的103.80日圆顶部阻力，但破位后暂时仅高见103.93日圆水平，未能趁势挑战104日圆心理关口，汇价更已自上述高位回落至103.65日圆水平，再次返回通道里波动。如果昨晚美元兑日圆乏力再升，并以接近全日低位收市的话，则日线图上便会呈现近似射击之星的不利形态，这将令汇价难以在短期内继续以单边市形式挑战今年的105.44日圆高位，后市预料将在上述保历加通道内继续以上落市的形式运行。

由于近日美元兑日圆是在突破20天SMA阻力后才展开强劲的上升势头，因此，宜留意汇价稍后若再次下试至20天SMA时，会否出现一攻即破的情况，即20天SMA未能发挥应有的支持力；若真的出现此情况，那便要提防汇价有甚高机会在目前市场一片看好声中，在失守20天SMA收市后，将出现较为急速的跌市，担心届时保历加通道底部支持亦未必能发挥到应有的支持力。留意美元兑日圆日线DMI指标的ADX线仍处于正DI线及负DI线以下，反映目前汇价仍然处于欠缺趋势的反覆市况里运行。因此，如昨晚美元兑日圆未能重返保历加通道顶部阻力以上波动及收市，已持有美元兑日圆好仓的投资者，可考虑采取减持的策略，进取者更可建立短仓，博汇价重拾弱势并考验通道的101.3日圆底部支持。

昨天欧洲市早段欧罗兑美元曾突破前天的1.3815美元高位，可惜破位后仅高见1.382美元便乏力再升，未能趁机挑战20天SMA阻力。欧罗兑美元已自上述高位回落至10天SMA附近争持。若昨晚欧罗兑美元进一步走低，始终未能企稳在10天SMA以上波动及收市，可视为利淡警号。此外，日线图亦会呈现近似射击之星不利形态，而这令汇价今天成功下破近日一直发挥不俗支持力的50天SMA的可能性大增；如今天是借助欧洲央行议息结果破关而下，预料会出现逆转性的回落。(B08)