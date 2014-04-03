港报财经评论：大市抵蟹货区，荐兴业太阳能--经济日报4月3日

大市抵蟹货区，荐兴业太阳能/ 林瑞芬

美股助力，标普500指数二季度首交易日再创纪录；恒指昨一度高见22,598，挑战降轨，但点到即止，收报22,523，升0.34%；而国指则跟不上微跌0.75%至10,022；大市成交736亿港元。从技术走势面分析，去年下半年至今，利用100天平均线跌穿升破部署更具参考启示，如去年9月恒指确认升破展升势到12月；但当恒指从高而回，今年初失守以来，1月、3月两次试图反弹都受阻而回，今趟就要看23,000能否确认抽穿，以破解一浪低于一浪之走势。未抵23,000之前，昨已见约22,500呈套利回吐压力，22,500至23,000这个年初以来密集的蟹货区，恐怕要有超好催化剂，才能有足够动力突破。不然，在现水平再大手参与反弹买卖的价值不大，只宜逢低收集，见涨追涨非绝佳策略。

一则新闻又令内房股起死回生，合生创展 升11.6%，世茂房地产 升4.3%，绿城中国 升9.6%等。究竟是甚么？相信大家昨早看了中国内地金融新闻可知是限购房令可能获个别松绑，空穴来风未必无因，事关中国内地经济3月也是呆滞，想当然支持房产投资支撑整体经济也是无可奈何的选择。虽则如此，投资者也不宜过分进取，看货币供应难再大增，限购令纵使放，作用是吊盐水，非打吗啡针。都是像以往对待内房股策略逢超卖小注出击，但在受困一浪低于一浪阻力前宜套利回吐。易不易为，看个人，因跌价时恐慌，不敢买的多，且未必拿到最低位，到涨价时又想贪心些要善价而沽，结果错过套利回吐机会。最新如世房16港元看反弹近17港元，昨日高见过18.08港元超额完成，现在看固然嫌低估了，但又有谁拿准，咪等下次，机会总再来。总的来讲，内房股策略先拣选好真的最具实力的，之前已反覆推论认为中国海外 及世房为首选，然后低买高沽。

无疑短期的股价走势，重要在供求，消息的主导因素往往强烈，读者在愈来愈容易在网络世界上获得资讯的同时，过滤消息对股价的短、中期影响，更需要独立的思考能力。周初又见一则新闻指国家主席习近平夫人彭丽媛在外访柏林中用了中兴通讯 一款手机，在后据京东商城方面的数据显示，该手机在4月1日的销售额就相比前日猛增了3倍，股价昨即有反应，报升2.8%至15.68港元。老实说，就算没有此新闻，在电讯商在4G投资上今年已加快步伐下，该股原本的基本因素已有一定吸引力，预期业务重拾正轨，再配合消息，顺水推舟以后，相信股价应该已通过14.4港元筑底的考验，反覆回试至少17港元强烈感。(B05)