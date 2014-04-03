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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 09:25 BJT

****《港报快速浏览》--4月3日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：批地不严监管不力，非牟利团体赚大钱--明报                          
 港报社评：东江水价升，政府要节流--星岛日报                                  
 港报社评：港人港地名存实亡，政策＂搬龙门＂遗害大--信报                      
 港报社评：自由行有利弊，关键为港人减压--经济日报                            
 港报社评：适度加水费，善用水资源--文汇报                                    
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：内房调控思路转变--信报                                        
 港报财经评论：大市抵蟹货区，荐兴业太阳能--经济日报                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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