芝加哥期市：小麦期货止跌小升，玉米和大豆期货表现持坚

据天气预报称，美国大平原地带将迎来降雨，这将缓解该区域的小麦乾燥情况，令期货市场承压。

巴西和阿根廷大豆供给价格低廉吸引了海外买家，这缓解了美国库存的压力。此外，交易商称本周末，一些南美大豆船货将抵达美国。

交易商称，周三美国玉米、大豆和小麦的基准报价均下滑，因田间的耕作以及良好的春季天气均缓解了供给疑虑。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 670.75 1.50 +0.22% -3.80% 662.57 39

CBOT玉米 497.00 1.25 +0.25% -1.00% 480.56 60

CBOT大豆 1465.50 3.25 +0.22% +0.10% 1416.18 63

CBOT稻米 $15.66 $0.00 +0.00% +0.35% $15.54 62

美国原油 $99.25 -$0.37 -0.37% -0.49% $100.79 40

汇率

欧元/美元 $1.377 -$0.002 -0.17% -0.01%

美元/澳元 0.924 -0.001 -0.10% -0.28%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 张若琪/王冠中)