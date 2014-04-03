芝加哥期市：小麦期货止跌小升，玉米和大豆期货表现持坚

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
据天气预报称，美国大平原地带将迎来降雨，这将缓解该区域的小麦乾燥情况，令期货市场承压。
巴西和阿根廷大豆供给价格低廉吸引了海外买家，这缓解了美国库存的压力。此外，交易商称本周末，一些南美大豆船货将抵达美国。
交易商称，周三美国玉米、大豆和小麦的基准报价均下滑，因田间的耕作以及良好的春季天气均缓解了供给疑虑。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 670.75 1.50 +0.22% -3.80% 662.57 39
CBOT玉米 497.00 1.25 +0.25% -1.00% 480.56 60
CBOT大豆 1465.50 3.25 +0.22% +0.10% 1416.18 63
CBOT稻米 $15.66 $0.00 +0.00% +0.35% $15.54 62
美国原油 $99.25 -$0.37 -0.37% -0.49% $100.79 40
汇率
欧元/美元 $1.377 -$0.002 -0.17% -0.01%
美元/澳元 0.924 -0.001 -0.10% -0.28%
附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 张若琪/王冠中)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
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